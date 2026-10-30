هواوي تستعد لإطلاق هاتف جديد بتصميم عريض وشريحة Kirin 9.. وهذه أبرز مواصفات

تستعد شركة هواوي، وفقا لتسريبات جديدة، لإطلاق أول هاتف ذكي يحمل علامة فرعية تعرف باسم ستارلايت Starlight، أو (Xingmang) في الصين، في خطوة تستهدف تقديم هواتف بأسعار تنافسية مع التركيز على الأداء.

وكشف المسرب التقني Digital Chat Station، أن الهاتف المرتقب سيأتي بتصميم تقليدي عريض، مع شاشة يبلغ حجمها 6.39 بوصة، ومعالج من سلسلة Kirin 9، في أول تفاصيل تتعلق بالجهاز منذ ظهور تقارير سابقة عن العلامة التجارية الجديدة.

مواصفات هاتف هواوي Starlight المتوقعة



بحسب التسريب، يتضمن النموذج الهندسي الأولي للهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت.

ومع ذلك، لا يتوقع بالضرورة أن تكون هذه المواصفات نهائية، إذ تعتمد الشركات المصنعة عادة تكوينات مرتفعة الإمكانات خلال مراحل الاختبار الداخلي للأجهزة قبل اعتماد المواصفات النهائية للنسخ التجارية.

كما أن توفير مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت يبدو غير معتاد لهاتف يشاع أن علامته التجارية تستهدف المستخدمين الباحثين عن خيارات اقتصادية، ما يستدعي التعامل بحذر مع تفاصيل العتاد المتداولة حتى الآن.

هاتف هواوي

ولا تزال معلومات أخرى مجهولة، من بينها الاسم التجاري النهائي للهاتف، وسعره، ومواصفات الكاميرات، وسعة البطارية، وموعد الإطلاق، ولم تؤكد هواوي رسميا حتى الآن وجود علامة Starlight التجارية.

هواوي توسع تجاربها مع الهواتف ذات التصميم العريض



سبق لـ هواوي أن اتجهت إلى هذا التصميم من خلال هاتفها القابل للطي Pura X، الذي قدمته في عام 2025، قبل أن تنقل الفكرة إلى هاتف تقليدي عبر Pura X View، الذي وصفته الشركة بأنه أول هاتف ذكي تقليدي بتصميم عريض في العالم.

وحقق هاتف Pura X View مبيعات تجاوزت 180 ألف وحدة في يومه الأول داخل السوق الصينية، وفقا للتقرير، وهو ما يشير إلى وجود طلب على هذا التصميم غير التقليدي، كما بدأت علامات تجارية أصغر، من بينها DOOGEE، في تبني تصاميم مشابهة.

وإذا صحت التسريبات، فقد تسعى هواوي إلى نقل التصميم العريض إلى فئة سعرية أقل عبر علامة Starlight، بما يمنحها هوية تصميمية واضحة منذ انطلاقها، إلى جانب التركيز على الأداء والبيع عبر الإنترنت.