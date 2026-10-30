القاهرة مستقرة.. سحب تغطي بعض المحافظات مصحوبة بالأمطار| الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس الآن، بأغلب الأنحاء، أجواء باردة إلى مائلة للبرودة، حيث سجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الساعة السادسة والنصف صباحاً ١٧ درجة مئوية .

حالة الطقس اليوم الجمعة

ويشهد الطقس خلال ساعات اليوم، استمرار تدفق السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية وسواحل شمال الدلتا قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار هناك. بينما تظل القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، تشهد أجواء مستقرة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتوقعة لـ الطقس اليوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أنه تتكون شبورة مائية (من الساعة 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أمطار خفيفة بمختلف الأنحاء

وتشير التوقعات إلى وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وتهيب الهيئة بضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعرف على مستجدات الحالة الجوية.