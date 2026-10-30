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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء ومنافية للقيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وعُثر بحوزة المتهمة على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث صناع المحتوى

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