بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 29-10-2026 بالتزامن مع حسم سعر الفائدة في البنوك قبل ساعات.

رفع سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي من سعر الفائدة في البنوك للمرة الأولي منذ أكثر من عامين بواقع 100 نقطة أساسية خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 600 جنيهًا علي الأقل مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 70 جنيها علي الأقل مع مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب 6355 جنيها في آخر تحديث له من دون تغيير.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و 7205 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيها للشراء ة 5404 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.