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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب بعد رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم الخميس بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في البنوك مقدار 1%.

الذهب والفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسات النقدية رفع الفائدة علي المعاملات المصرفية بمقدار 1% للمرة الأولي منذ 6 مارس 2024.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب من دون تغيير بعد زيادة سجلها 70 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب 6355 جنيها في آخر تحديث له.

سعر عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و 7205 جنيها للبيع.ز

سعر الذهب

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيها للشراءو 5404 جنيها للبيع .

سعر الذهب الان

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

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