قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن
ملل.. رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت
أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة
القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة
فوز لا يخفي الأزمات.. الأهلي يتجاوز مودرن سبورت بهدف الساعي وشوبير ينقذ عموتة
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية: طهران تلقت رسالة سلام من نائب ترامب

علم إيران
علم إيران
خاطر عبادة

ذكرت وكالة أنباء "تنسيم" الإيرانية اليوم الخميس، أن طهران تلقت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لكنها لم ترد عليها بعد.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس تقريراً يفيد بأن فانس أرسل رسالة إلى رئيس الأمن الإيراني محسن رضائي في محاولة لإحياء مفاوضات السلام.

وتصر طهران على تلبية الولايات المتحدة لشروطها السبعة، وتضيف الوكالة أن "أي موقف يتعارض مع هذا الإطار غير مقبول".

إيران تدرس مسودة اتفاق لإنهاء الحرب

وذكرت وكالة رويترز، أمس الأربعاء، عن مسؤول مطلع على المفاوضات، أن إيران تدرس مسودة اتفاق جديد قدمه وسطاء قطريون لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضمن جدولا زمنيا من 7 أيام لتنفيذ خطوات متبادلة لبناء الثقة.

وأكد المسؤول أن الوسطاء سلموا المسودة إلى طهران الأحد الماضي، متوقعا أن يكون الرد بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف المصدر أن المقترح يضع خطوات يومية تلتزم طهران وواشنطن بتنفيذها، بهدف معالجة شواغل أمريكا وإيران وبناء الثقة بينهما.

وأوضح المسؤول أن تنفيذ الجدول الزمني قد يبدأ أوائل الأسبوع المقبل، مضيفا أن عدة دول ستؤدي دور الضامن للاتفاق.

إيران أمريكا نائب ترامب جي دي فانس رسالة سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

هارب من حكم بالسجن 5 سنوات.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وشابو وسلاح ناري في الأقصر

المتهمة

رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة

المدرس الراحل

إثر أزمة قلبية.. الحزن يخيم على "حاجر دنفيق" بعد وفاة معلم لغة عربية داخل مدرسته بقنا

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد