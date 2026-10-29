وسائل إعلام إيرانية: طهران تلقت رسالة سلام من نائب ترامب

ذكرت وكالة أنباء "تنسيم" الإيرانية اليوم الخميس، أن طهران تلقت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لكنها لم ترد عليها بعد.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس تقريراً يفيد بأن فانس أرسل رسالة إلى رئيس الأمن الإيراني محسن رضائي في محاولة لإحياء مفاوضات السلام.

وتصر طهران على تلبية الولايات المتحدة لشروطها السبعة، وتضيف الوكالة أن "أي موقف يتعارض مع هذا الإطار غير مقبول".

إيران تدرس مسودة اتفاق لإنهاء الحرب

وذكرت وكالة رويترز، أمس الأربعاء، عن مسؤول مطلع على المفاوضات، أن إيران تدرس مسودة اتفاق جديد قدمه وسطاء قطريون لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضمن جدولا زمنيا من 7 أيام لتنفيذ خطوات متبادلة لبناء الثقة.

وأكد المسؤول أن الوسطاء سلموا المسودة إلى طهران الأحد الماضي، متوقعا أن يكون الرد بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف المصدر أن المقترح يضع خطوات يومية تلتزم طهران وواشنطن بتنفيذها، بهدف معالجة شواغل أمريكا وإيران وبناء الثقة بينهما.

وأوضح المسؤول أن تنفيذ الجدول الزمني قد يبدأ أوائل الأسبوع المقبل، مضيفا أن عدة دول ستؤدي دور الضامن للاتفاق.