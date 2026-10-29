القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة

في شوارع القاهرة، وبين المارة، استخدم 15 طفلًا في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، في واقعة كشفت تفاصيلها الأجهزة الأمنية بعد ضبط 9 أشخاص، بينهم 3 سيدات، للاشتباه في استغلالهم الأطفال وتعريضهم للخطر.. فماذا حدث؟ وكيف تحركت الشرطة لكشف ملابسات الواقعة وإنقاذ الأطفال؟.

وعقب ضبط المتهمين، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم.

وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى أسر بعض الأطفال، جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداعهم بإحدى دور الرعاية، بما يضمن توفير الحماية اللازمة لهم ورعايتهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة استغلال الأطفال في أعمال التسول والأنشطة التي تعرضهم للخطر، والتعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل لحمايتهم.

