اللجنة المصرية بغزة: مصر تكسر شبح المجاعة في غزة بقوافل الدقيق وتشغيل المخابز

قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية عرقلة دخول الشاحنات إلى القطاع، مشيرًا إلى أن دول العالم تقدم مساعدات للفلسطينيين، لكن حجم ما تقدمه لا يضاهي المساعدات التي تقدمها جمهورية مصر العربية والقيادة المصرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مظاهر الدعم المصري تنتشر في مختلف أنحاء القطاع، حيث تصل الطرود الغذائية المقدمة من الشعب المصري إلى السكان، وتوجد المعدات المصرية في مناطق متعددة، إلى جانب آبار المياه التي جهزتها اللجنة المصرية، و18 مخيمًا تخضع لإشرافها الكامل.

وأوضح أن اللجنة توزع يوميًا مليون رغيف خبز على العائلات في قطاع غزة، في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية إلى أن شبح المجاعة كاد قبل أيام أن يفتك بأجساد الكبار والصغار، لكن مصر أسهمت سريعًا في مواجهة هندسة المجاعة في القطاع، وعززت صمود الفلسطينيين من خلال إرسال قوافل مساعدات حملت هذه المرة عشرات الآلاف من أطنان الدقيق.

وأكد أن هذه الجهود ساعدت مجددًا في كسر شبح المجاعة، ومكنت اللجنة المصرية من تشغيل المخابز في مختلف مناطق القطاع، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.