الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، اليوم العاصمة الروسية موسكو، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية إلى المجر.

وكان في وداع الرئيس لدى مغادرته نائب وزير الخارجية الروسي "بوريسينكو حورجى"، والسفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في موسكو.

وفي سياق متصل، صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،شارك اليوم / الخميس/ في أعمال القمة الروسية – الإفريقية الثالثة، المُنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث في تصريح اليوم ، إن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين استقبل السيد الرئيس بقصر الكرملين لدى وصوله ، حيث تم التقاط صورة تذكارية جماعية لرؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.