أصيب 3 أشخاص من محافظات الأقصر والدقهلية وأسوان، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب شاحنة نقل ثقيل على طريق العوينات–توشكى بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب شاحنة على طريق العوينات – توشكى

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة رمضان عبد الموجود علي، 48 عامًا، ومقيم بمحافظة الأقصر، وأحمد محمد أمين، 22 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومحمود عبد الوهاب محمد، 30 عامًا، ومقيم بمحافظة أسوان.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات انقلاب الشاحنة.