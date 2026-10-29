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مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الهجمات من الحوثيين والتي تستهدف المملكة العربية السعودية، وما وصفه بالمؤامرات الرامية إلى زعزعة استقرارها، إلى جانب محاولات تقسيم اليمن، تمثل تطورات خطيرة تتصل بحسابات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” إن الاعتداءات التي تستهدف مناطق سعودية، في ظل التوترات المرتبطة بجماعة الحوثيين، تثير مخاوف بشأن تداعياتها على أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن محاولات تقسيم اليمن قد تحمل انعكاسات استراتيجية تتجاوز حدود الدولة اليمنية.

مضيق باب المندب

وأضاف أن دعم مصر لأمن المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي تحركات عسكرية لحمايتها، وليس حماية للسعودية فقط ولكن حماية لمضيق باب المندب والأمن القومي لمصر.

مصطفى بكري المملكة العربية السعودية الأمن المنطقة

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