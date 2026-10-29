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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: أي حرب واسعة مع إيران ستنعكس على أسواق الطاقة في العالم

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعسكره يواجهان حسابات معقدة في ظل المواجهة مع إيران واقتراب الاستحقاقات الانتخابية الإسرائيلية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” أن  نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تكون العامل الحاسم وحدها في تحديد قرار الحرب مع إيران، لافتًا إلى أن الحسابات العسكرية والسياسية والاستراتيجية ستظل مؤثرة في مسار المواجهة بين الجانبين.

وأضاف أن أي حرب واسعة النطاق ضد إيران لن تقتصر تداعياتها على تبادل الصواريخ واستهداف المواقع العسكرية، بل قد تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الغاز والطاقة، وخطوط الملاحة البحرية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، بما ينعكس على الاقتصاد العالمي.

حركة التجارة العالمية

وأشار بكري إلى أن اتساع نطاق المواجهة قد يفرض تحديات اقتصادية كبيرة على العديد من الدول، مؤكدًا أن مصر قد تتأثر بتداعيات التصعيد، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل ارتباط أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية باستقرار الأوضاع في المنطقة.

مصطفى بكري إسرائيل الحكومة الانتخابات الإسرائيلية إيران

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