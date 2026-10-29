مصطفى بكري: انتظام عمليات شحن الكهرباء على مستوى الجمهورية.. والشركة تنفي توقف الخدمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري انتظام عمليات شحن الكهرباء على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء نفت ما تم تداوله بشأن توقف الخدمة، مؤكدة أن منظومة الشحن تعمل بصورة طبيعية دون انقطاع.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مصدر بشركة الكهرباء أكد أن عمليات شحن الكهرباء داخل منافذ الشركات تسير بشكل طبيعي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون تعطيل.

انتظام الخدمة

وتابع أن غرفة العمليات بالشركة تتابع منظومة الشحن بشكل مستمر، لرصد أي مشكلات قد تطرأ والتعامل الفوري معها، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن انتظام الخدمة واستمرارها.