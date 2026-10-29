هند سعيد مدير تحرير "أ ش أ" تفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين عن «المياه وقصص النيل»

فازت الزميلة هند سعيد، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بجائزة مسابقة البرنامج التدريبي الأول «المياه وقصص النيل»، الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

وجاء فوز الزميلة هند سعيد ضمن قائمة ضمت 7 صحفيين فائزين في المسابقة، التي اختُتمت فعالياتها عقب برنامج تدريبي استمر على مدار 6 أشهر، واستهدف تعزيز قدرات الصحفيين على تناول قضايا المياه ونهر النيل، وتطوير أدوات العمل الصحفي في هذا المجال.

وتناولت الموضوعات الصحفية التي شاركت بها الزميلة هند سعيد قضايا المياه ونهر النيل، والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، وجهود الحفاظ عليها وتحقيق الاستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الهادفة إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وأهمية التعاون المصري الأوروبي في دعم قطاع المياه، وذلك من خلال معالجة صحفية اعتمدت على رصد الواقع الميداني وإبراز أبعاد القضية المائية وانعكاساتها على التنمية المستدامة.

وسبق أن حصلت الزميلة هند سعيد على عدد من الجوائز والتكريمات الصحفية، تقديرًا لتميزها في تناول القضايا البيئية والمناخية والتنمية المستدامة.

وأكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أهمية دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالمياه وتعزيز وعي المواطنين بالتحديات المائية، مشيرة إلى أن نهر النيل يمثل أحد أبرز الملفات المرتبطة بتاريخ مصر وثقافتها.

وأعربت إيخهورست عن اعتزازها بالتعاون مع نقابة الصحفيين والحكومة المصرية في قطاع المياه، مشيدة بمشاركة الصحفيين في البرنامج التدريبي، الذي أتاح لهم فرصة التعرف على التحديات المائية على أرض الواقع، من خلال زيارات ميدانية إلى محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ورصد الجهود المبذولة للتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي مهني يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

وقال الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن البرنامج التدريبي الأول «المياه وقصص النيل» استمر على مدار 6 أشهر، وتضمن تدريبات متخصصة في صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي والصحافة الاستقصائية، مشيرًا إلى تنوع مخرجات المشاركين بين التقارير الصحفية وأعمال صحافة البيانات والمنتجات المصورة والمحتوى المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الأعمال التي اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المسابقة الختامية أسفرت عن فوز 7 صحفيين، من بينهم الزميلة هند سعيد، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص النقابة على تطوير المهارات المهنية للصحفيين وتعزيز قدراتهم على إنتاج محتوى صحفي مبتكر، ومتمنيًا للفائزين مزيدًا من النجاح والتوفيق.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حفل توزيع جوائز مسابقة البرنامج التدريبي الأول «المياه وقصص النيل» يأتي تتويجًا لجهد كبير في العمل المهني، مشيدًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى مصر وسفارة السويد في دعم البرنامج التدريبي. وأكد أن قضايا المياه أصبحت من الملفات المهمة التي قد تحدد ملامح المستقبل، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية، التي استمرت 6 أشهر، استهدفت تمكين الصحفيين من إنتاج أعمال مهنية متخصصة، لافتًا إلى أن التنافس بين المشاركين أسفر عن قصص صحفية متميزة تعكس تطور الصحافة المصرية، وتبرز أهمية إتاحة مساحة أكبر لتناول قضايا المياه في وسائل الإعلام.