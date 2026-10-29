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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ساعات تفصلنا عن التوقيت الشتوي.. أهمية تغيير الساعة والفوائد الاقتصادية

الساعة
الساعة
حسام الفقي

تتجه أنظار ملايين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية نحو موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر، إيذاناً بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وتأتي هذه الترتيبات الحكومية الحاسمة في إطار خطة شاملة لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، والمولات، والمطاعم، والكافيهات ، والورش، بما يضمن ضبط حركة الأسواق المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة القصوى من ساعات النهار المتاحة.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر
يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026
وفق المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية، يكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

ويُسمح بمد ساعات الغلق حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية. 

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات
تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، إذ يستمر العمل حتى 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية
تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

الفوائد الاقتصادية من تغيير الساعة
1. تقليل استهلاك الطاقة، من خلال استغلال ضوء النهار، يمكن تقليل استهلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى تخفيض فواتير الكهرباء على الأفراد والشركات.

2. تعزيز السياحة، يسمح التوقيت الصيفي بجذب السياح، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمزيد من الأنشطة في المساء، مما يساهم في زيادة العائدات السياحية.

3. تحسين حركة النقل، تغيير التوقيت يمكن أن يسهم في تحسين تنظيم حركة النقل، حيث يتيح تقليل الازدحام المروري من خلال تنسيق أوقات العمل والتنقل.

الأنشطة التجارية موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 بدء التوقيت الشتوي 2026 التوقيت الشتوي 2026

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