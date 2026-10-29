محمد موسى: صعود الأحزاب العربية إلى 19 مقعدا بالكنيست يفتح حسابات جديدة أمام اليمين الإسرائيلي

أكد الإعلامي محمد موسى أن وصول الأحزاب العربية إلى 19 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي يطرح تطورات جديدة على خريطة التوازنات السياسية داخل إسرائيل، في ظل ما قد يمثله هذا الحضور من تأثير في حسابات تشكيل الحكومات المقبلة، وانعكاساته المحتملة على ملفات الحرب والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تنامي التمثيل العربي داخل الكنيست

وقال محمد موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن تنامي التمثيل العربي داخل الكنيست لا يقتصر على كونه تطورًا في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، وإنما قد يمتد تأثيره إلى طبيعة التحالفات الحزبية وقدرة القوى السياسية المختلفة على تمرير توجهاتها، خاصة في ظل التباينات القائمة بشأن إدارة الصراع مع الفلسطينيين ومستقبل التسوية السياسية.

وأوضح أن زيادة الحضور العربي داخل البرلمان الإسرائيلي قد تفرض حسابات أكثر تعقيدًا على معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والحفاظ على تماسك الائتلافات السياسية، مشيرًا إلى أن وزن الكتلة العربية في هذه المعادلات يرتبط بمواقف الأحزاب الأخرى وطبيعة التحالفات التي يمكن أن تتشكل خلال المرحلة المقبلة.

تنامي الدور السياسي للأحزاب العربية

وأضاف الإعلامي محمد موسى أن تنامي الدور السياسي للأحزاب العربية قد يمنح المطالب الداعية إلى خفض التصعيد ووقف الحرب والتهجير مساحة أوسع للنقاش والضغط داخل المؤسسات السياسية الإسرائيلية، إلى جانب تعزيز المطالب المتعلقة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مدى ترجمة هذا الحضور إلى تأثير فعلي سيظل مرهونًا بقدرة هذه الأحزاب على التأثير في القرارات والتحالفات السياسية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تتقاطع مع الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت التهدئة والعمل على إحياء مسار السلام الشامل، في ظل استمرار التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والحاجة إلى تحركات سياسية تضع حدًا للتصعيد وتفتح المجال أمام تسوية عادلة ومستدامة.

دور الأحزاب العربية داخل الكنيست

ولفت إلى أن دور الأحزاب العربية داخل الكنيست قد يتجاوز الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين العرب داخل إسرائيل، ليشمل مواقفها من الحرب ومستقبل العلاقات مع الفلسطينيين، وما يرتبط بذلك من قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحًا أن أهمية هذا الدور تتوقف على طبيعة المواقف التي تتبناها هذه الأحزاب ومدى قدرتها على بناء تفاهمات سياسية مؤثرة.

واختتم الإعلامي محمد موسى بالتأكيد على أن تنامي التمثيل العربي في الكنيست يطرح تساؤلات بشأن مستقبل التوازنات الحزبية الإسرائيلية وانعكاساتها على فرص التهدئة، مشددًا على أن أي تحول ملموس في مسار الصراع سيظل مرتبطًا بمواقف القوى السياسية الإسرائيلية، وطبيعة الحكومات المقبلة، ومدى الاستعداد للتحرك نحو حلول سياسية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدعم استقرار المنطقة.