قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة معادية
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا مجهولًا باتجاه الساحل الشرقي
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الخميس
بعد الموافقة على 17 قرارًا حكوميًا.. مدبولي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالسويس اليوم
السجن 5 سنوات ومصادرة الممتلكات.. حكم غيابي جديد بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي
ترامب: انقطاع إمدادات الكهرباء يعرقل تصنيع المسيرات في إيران
الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية
تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقلبات الإمدادات العالمية
كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟
هيئة البث الإسرائيلية: بدء فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: بدء فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست

الانتخابات الإسرائيلية
الانتخابات الإسرائيلية
القسم الخارجي

بدأت عملية فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، في خطوة تُضاف إلى مراحل حسم النتائج الانتخابية وتحديد توزيع المقاعد بين الأحزاب والقوائم المتنافسة.

وتحظى هذه الأصوات بأهمية في العملية الانتخابية الإسرائيلية، إذ قد تؤثر نتائجها في التوازنات بين الكتل البرلمانية، لا سيما في الانتخابات التي تشهد تقاربًا في عدد المقاعد بين المعسكرات السياسية.

وتُعرف المظاريف المزدوجة بأنها آلية تصويت تتيح للناخبين الذين يدلون بأصواتهم خارج مراكز اقتراعهم المسجلة المشاركة في الانتخابات، ومن بينهم جنود الجيش وأفراد الشرطة والدبلوماسيون والمرضى وبعض العاملين في القطاع الطبي. 

وتُوضع ورقة الاقتراع داخل مظروف داخلي يحافظ على سرية اختيار الناخب، ثم داخل مظروف خارجي تُراجع بياناته للتحقق من أهلية التصويت وعدم تكراره، قبل فصل المظاريف الداخلية وخلطها تمهيدًا لفرز الأصوات. 

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يُقدّر عدد هذه المظاريف في الانتخابات الحالية بنحو 430 ألفًا إلى 480 ألف مظروف، ما يجعل فرزها مرحلة مهمة في استكمال النتائج النهائية وتحديد التوزيع النهائي لمقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا. 

ومن المقرر أن تُضاف الأصوات إلى إجمالي أصوات القوائم المتنافسة، وقد تؤدي إلى تغييرات في توزيع بعض المقاعد، خصوصًا في ظل تقارب الكتل السياسية وعدم حسم أي منها الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا. 

الانتخابات الإسرائيلية اسرائيل الليكود تل أبيب المعارضة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

عملة 1000 جنيه مصري

مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل تتحرك ضد الواردات الصينية.. ما الذي تخطط له أوروبا؟

الحجر الزراعي

مصر تفتح أبواب الاستيراد من مناشئ جديدة.. تحرك استراتيجي لمواجهة أزمات القمح والذرة وفول الصويا

المستشار محمد عادل

الحكومة تدرس إنشاء غرفة عمليات لرصد المخالفات الرقمية ومشروع قانون للسلامة

بالصور

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد