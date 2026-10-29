هيئة البث الإسرائيلية: بدء فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست

بدأت عملية فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، في خطوة تُضاف إلى مراحل حسم النتائج الانتخابية وتحديد توزيع المقاعد بين الأحزاب والقوائم المتنافسة.

وتحظى هذه الأصوات بأهمية في العملية الانتخابية الإسرائيلية، إذ قد تؤثر نتائجها في التوازنات بين الكتل البرلمانية، لا سيما في الانتخابات التي تشهد تقاربًا في عدد المقاعد بين المعسكرات السياسية.

وتُعرف المظاريف المزدوجة بأنها آلية تصويت تتيح للناخبين الذين يدلون بأصواتهم خارج مراكز اقتراعهم المسجلة المشاركة في الانتخابات، ومن بينهم جنود الجيش وأفراد الشرطة والدبلوماسيون والمرضى وبعض العاملين في القطاع الطبي.

وتُوضع ورقة الاقتراع داخل مظروف داخلي يحافظ على سرية اختيار الناخب، ثم داخل مظروف خارجي تُراجع بياناته للتحقق من أهلية التصويت وعدم تكراره، قبل فصل المظاريف الداخلية وخلطها تمهيدًا لفرز الأصوات.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يُقدّر عدد هذه المظاريف في الانتخابات الحالية بنحو 430 ألفًا إلى 480 ألف مظروف، ما يجعل فرزها مرحلة مهمة في استكمال النتائج النهائية وتحديد التوزيع النهائي لمقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا.

ومن المقرر أن تُضاف الأصوات إلى إجمالي أصوات القوائم المتنافسة، وقد تؤدي إلى تغييرات في توزيع بعض المقاعد، خصوصًا في ظل تقارب الكتل السياسية وعدم حسم أي منها الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا.