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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالعزيز عبدالشافي: لن أوافق على رحيل إمام عاشور في يناير.. واللاعب محتاج "قرصة ودن"

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الكرة المصرية السابق، أنه لن يوافق على رحيل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى في حال تلقيه عرضًا قويًا، مشددًا على ضرورة استمراره مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن إمام عاشور يحتاج إلى مراجعة نفسه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن اللاعب يرتكب أخطاء في حق نفسه وفريقه، ولا يستفيد بالشكل المطلوب من إمكاناته الفنية.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أنه يرى ضرورة استمرار إمام عاشور مع الأهلي حتى نهاية الموسم، على أن يتم تقييم الموقف بعد ذلك، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى التعامل مع الموقف الحالي بجدية من أجل استعادة مستواه ومكانته داخل الفريق.

وأوضح عبدالشافي أن الأهلي يمر بمرحلة مهمة تتطلب اتخاذ قرارات تتسم بالحكمة، مع ضرورة التعامل مع كل لاعب وفقًا لاحتياجاته، لافتًا إلى أن أحمد سيد زيزو يحتاج إلى معالجة فنية، بينما يحتاج إمام عاشور إلى رسالة حاسمة تعيده إلى الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن ما يحدث مع إمام عاشور في الوقت الحالي يمثل "قرصة ودن" يحتاج إليها اللاعب، من أجل إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة في ظل أهمية دوره داخل صفوف الأهلي.

واختتم عبدالعزيز عبدالشافي تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور يضر نفسه وفريقه بما يحدث خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن أمله في أن يعيد اللاعب حساباته، ويستعيد تركيزه ومستواه الفني، بما يساعده على تقديم الإضافة المنتظرة للأهلي خلال المرحلة المقبلة.

إمام عاشور الأهلي اخبار الرياضة دوري أورا

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