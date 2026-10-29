بعد غياب عامين.. مريم غريبة تعود إلى الدراما بمسلسل «انكسار» وتستعد لبطولة عمل عربي مشترك

تستعد الممثلة العراقية مريم غريبة للعودة إلى الشاشة من خلال مجموعة من المشاريع الدرامية الجديدة، حيث تواصل حاليًا تصوير مسلسل «انكسار»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل على شاشة MBC ومنصة «شاهد»، بالتزامن مع استعدادها لبطولة مسلسل عربي مشترك «بان عرب»، يجمع نخبة من نجوم العراق وسوريا ومصر، وتجري حاليًا التحضيرات الخاصة به.

ويمثل العملان عودة مريم غريبة إلى الدراما بعد نحو عامين من مشاركتها في مسلسل «عسل مسموم»، الذي عُرض على شاشة MBC، وشاركت في بطولته مجموعة من الفنانين العراقيين، من بينهم ذو الفقار خضر، وصبا إبراهيم، وبكر خالد، وهند نزار، وزهور علاء، وكاظم القريشي، من إخراج فادي سليم.

وعلى صعيد آخر، شاركت مريم غريبة في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر، حيث حضرت جلسة نقاشية تناولت صناعة المسلسلات العربية المشتركة «بان عرب»، وسبل الاستفادة من خبرات الدراما المصرية في تطوير وتعزيز الدراما العربية، ودعم الإنتاجات المشتركة بين دول المنطقة، بما يسهم في توسيع نطاق انتشارها والوصول بها إلى الجمهور العالمي.