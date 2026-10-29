رئيس هيئة الانتخابات البرازيلية: التصويت جرى بصورة طبيعية ووفقًا للدستور

أكد رئيس المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، القاضي كاسيو نونيس ماركيز، أن العملية الانتخابية جرت بصورة طبيعية وشفافة، دون تسجيل حوادث خطيرة من شأنها التأثير على سير التصويت، مشيرًا إلى أن المؤشرات المتاحة لم تكشف عن تدخلات أجنبية في الانتخابات.

وأوضح ماركيز، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة برازيليا يوم 4 أكتوبر 2026، أن عملية التصويت سارت بهدوء، وأن منظومة التصويت الإلكتروني عملت بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التصويت اليدوي في أي منطقة بالبلاد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية «أجينسيا برازيل».

وأشار رئيس المحكمة الانتخابية العليا إلى أن الجهات المختصة لم تتلقَّ، حتى وقت تصريحاته، مؤشرات ملموسة على وجود تدخلات خارجية في العملية الانتخابية، موضحًا أن فرق المتابعة لم ترصد أدلة تؤكد وقوع مثل هذه التدخلات.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة بالظروف الجوية وانتشار مقاطع الفيديو المزيفة المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي لم تتحول إلى حوادث مؤثرة على نطاق واسع، بحسب التقارير المنشورة عن سير الانتخابات.

وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، أوضح ماركيز أن السلطات اضطرت إلى استبدال 1121 جهاز تصويت إلكترونيًا بسبب أعطال، بما يعادل نحو 0.2% من إجمالي 499 ألفًا و248 جهازًا مستخدمًا في العملية الانتخابية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل التصويت على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، أشاد مركز كارتر، في بيان صدر يوم 6 أكتوبر 2026، بإدارة السلطات البرازيلية للانتخابات، واصفًا العملية بأنها منظمة وشفافة، ومشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 79.8% من الناخبين المسجلين، مع مشاركة أكثر من 125 مليون برازيلي في التصويت.

وأكد المركز أن بعثته المستقلة لمراقبة الانتخابات ستواصل عملها خلال الجولة الرئاسية الثانية التي كانت مقررة في 25 أكتوبر، على أن تُعلن النتائج النهائية لتقييم العملية الانتخابية بعد اكتمالها.

وتعكس هذه التصريحات أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، في ظل الاعتماد على التصويت الإلكتروني وتعزيز الرقابة على الإجراءات الانتخابية، بما يدعم الثقة العامة في المؤسسات الديمقراطية البرازيلية.