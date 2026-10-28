ضبط 30 تمساحا مُهربا على متن قطار أسوان - الإسكندرية وتأهيلها لإعادتها لبحيرة ناصر

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن ضبط 30 تمساحًا صغيرًا، بأطوال تتراوح بين 20 سم إلى 25 سم، أثناء تهريبها على متن قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، وتسليمها إلى محمية وادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها تمهيدًا لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر في أسوان.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تكثيف الجهود لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تهدد الكائنات البرية، مشددة على ضرورة التعامل مع الكائنات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، وتوفير الرعاية المناسبة لها، بما يضمن الحفاظ عليها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية، ويدعم جهود الوزارة في الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامة النظم البيئية.

ومن جانبه، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن إدارة محمية وادي الأسيوطي تلقت إخطارًا هاتفيًا بشأن ضبط عدد 30 تمساحًا صغيرًا، بأطوال تتراوح بين 20 و25 سم، داخل جركن أزرق كبير موضوع داخل حقيبة حافظة، بمحطة السكة الحديد بأسيوط بحوزة فني تكييف، وذلك على متن قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف المهندس شريف عبد الرحيم أنه فور ورود الإخطار، أصدرت الدكتورة منال عوض، توجيهاتها بتشكيل لجنة مختصة من قطاع المحميات الطبيعية لمتابعة الواقعة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستلام التماسيح المضبوطة، وذلك عقب صدور تأشيرة النيابة المختصة بشأن إعادتها إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

وقد تم استلام التماسيح ونقلها إلى محمية وادي الأسيوطي، والتحفظ عليها تمهيدا لنقلها إلى موطنها الطبيعي، مع توفير الرعاية وتقديم التغذية اللازمة لها، بما يضمن التأكد من قدرتها علي مواصلة حياتها في بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر.