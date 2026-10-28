قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: احترام سيادة الدول ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي ثوابت مصرية
مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي
مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية برصاص مجهولين
حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوّار
صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق الأحد
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب
داخل «جركن» بحوزة فني تكييف.. تفاصيل إحباط تهريب 30 تمساحًا صغيرًا بقطار أسيوط
سامي قمصان: الزمالك لم يصنع فرصًا خطيرة .. والحظ لم يُحالف المقاولون العرب
ابنة الزعيم الغاني الراحل نكروما: الرئيس عبدالناصر تدخل شخصيًا لإتمام زواج والدي من مصرية
بوتين يثمن دور مصر المحوري ويؤكد حرص روسيا على تعزيز التنسيق السياسي لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
علي الدين هلال: مفيش رئيس تحدث عن عدم المساس بالدستور علانية من قبل باستثناء الرئيس السيسي
مُسيّرتان مُفخختان تنفجران فوق المنصوري وقصف مدفعي وعمليات نسف إسرائيلية في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضبط 30 تمساحا مُهربا على متن قطار أسوان - الإسكندرية وتأهيلها لإعادتها لبحيرة ناصر

تماسيح
تماسيح
حنان توفيق

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن ضبط 30 تمساحًا صغيرًا، بأطوال تتراوح بين 20 سم إلى 25 سم، أثناء تهريبها على متن قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، وتسليمها إلى محمية وادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها تمهيدًا لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر في أسوان.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تكثيف الجهود لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تهدد الكائنات البرية، مشددة على ضرورة التعامل مع الكائنات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، وتوفير الرعاية المناسبة لها، بما يضمن الحفاظ عليها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية، ويدعم جهود الوزارة في الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامة النظم البيئية.

ومن جانبه، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن إدارة محمية وادي الأسيوطي تلقت إخطارًا هاتفيًا بشأن ضبط عدد 30 تمساحًا صغيرًا، بأطوال تتراوح بين 20 و25 سم، داخل جركن أزرق كبير موضوع داخل حقيبة حافظة، بمحطة السكة الحديد بأسيوط بحوزة فني تكييف، وذلك على متن قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف المهندس شريف عبد الرحيم أنه فور ورود الإخطار، أصدرت الدكتورة منال عوض، توجيهاتها بتشكيل لجنة مختصة من قطاع المحميات الطبيعية لمتابعة الواقعة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستلام التماسيح المضبوطة، وذلك عقب صدور تأشيرة النيابة المختصة بشأن إعادتها إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

وقد تم استلام التماسيح ونقلها إلى محمية وادي الأسيوطي، والتحفظ عليها تمهيدا لنقلها إلى موطنها الطبيعي، مع توفير الرعاية وتقديم التغذية اللازمة لها، بما يضمن التأكد من قدرتها علي مواصلة حياتها في بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر.

وزارة التنمية المحلية والبيئة تمساحًا أسوان إلى الإسكندرية لمحمية وادي الأسيوطي الإسكندرية محمية وادي الأسيوطي الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

ترشيحاتنا

تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميًّا وفكريًّا

الإدارة العامة للتدريب تواصل تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة»

المعاهد الأزهرية

بُشرى للخريجين.. الأزهر يعلن عن حاجته لمعلمين جدد لسد العجز في المعاهد الأزهرية

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جنرال موتورز تعيد حساباتها.. 3 سيارات أمريكية مرشحة للحصول على نسخ هجينة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد