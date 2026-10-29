مستعدون لإسقاط نتنياهو.. القائمة العربية المشتركة قد تحسم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

فتح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الباب أمام تعاون سياسي مع معسكر غادي آيزنكوت، المنافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدًا استعداد القائمة العربية المشتركة للمساعدة في تشكيل حكومة جديدة تنهي حكم نتنياهو، في ظل مشهد انتخابي يمنح الأحزاب العربية دورًا مؤثرًا في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الطيبي، في تصريحات لقناة «العربية»، إن قائمته مستعدة لمساعدة آيزنكوت إذا قرر تشكيل حكومة لإسقاط نتنياهو، معربًا عن أمله في أن يتحلى بالشجاعة اللازمة للتحالف مع القائمة العربية المشتركة.

وكشف أيضًا عن تلقي اتصالات من معسكر آيزنكوت، مؤكدًا عدم وجود مانع لدى قائمته من التشاور مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.



وأضاف الطيبي أن القائمة العربية المشتركة ستكون صاحبة دور حاسم في تحديد مسار تشكيل الحكومة، في إشارة إلى أهمية المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب العربية في الانتخابات، وقدرتها على التأثير في حسابات المعسكرات المتنافسة على تشكيل ائتلاف يمتلك الأغلبية البرلمانية.

وتأتي تصريحات الطيبي في وقت تسعى فيه قوى المعارضة الإسرائيلية إلى توحيد جهودها لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة، بينما يواجه آيزنكوت تحديًا يتمثل في جمع العدد الكافي من المقاعد لتأمين الأغلبية اللازمة للحكم.

ووفقًا لوكالة الأناضول، أبدى الطيبي استعداد القائمة المشتركة للتعاون مع معسكر التغيير لإبعاد نتنياهو، في حين أظهرت التقديرات الأولية للنتائج تقدم معسكر نتنياهو على منافسيه دون بلوغ أغلبية مريحة.

وفي سياق موازٍ، أعرب الطيبي عن اعتقاده بأن أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، لن يتحالف مع نتنياهو، وهو ما قد يؤثر في فرص تشكيل ائتلاف يميني جديد.

وتكشف هذه المواقف عن أهمية المفاوضات بين الأحزاب العربية وقوى المعارضة، إذ لا يتوقف حسم المشهد على نتائج الانتخابات وحدها، بل يرتبط أيضًا بقدرة المعسكرات السياسية على بناء تحالفات برلمانية.

ومع استمرار الاتصالات، يبقى موقف آيزنكوت من التعاون مع القائمة العربية المشتركة عاملًا مهمًا في تحديد فرص تشكيل حكومة بديلة، بينما لم تُحسم بعد الصيغة النهائية لهذا التعاون أو شروطه السياسية.