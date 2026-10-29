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مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية برصاص مجهولين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية برصاص مجهولين

سوريا - أرشيفية
سوريا - أرشيفية
إلهام عبد العزيز

أفاد مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا،  الأربعاء، باستشهاد عنصرين من كوادر وزارة الدفاع، إثر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الفوعة الواقعة بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة إدلب.

إطلاق نار في إدلب

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، يوم الاثنين،عن إغلاق منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من يوم الثلاثاء،وذلك بسبب الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها محافظة درعا في الجنوب السوري.

وفي ذات السياق، استدعت وزارة الخارجية السورية السفير الأردني لدي دمشق وسلمته مذكرة احتجاج علي قصف درعا.

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