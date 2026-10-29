خلاف على المواعيد.. ضبط عامل اعتدى على أخصائية تحاليل داخل معمل طبي بكفر الشيخ

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على سيدة داخل معمل تحاليل طبية بمحافظة كفر الشيخ، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المجني عليها وضبط المتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الفحص أسفر عن تحديد المجني عليها، وتبين أنها أخصائية تحاليل طبية ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وبسؤالها، أفادت بتضررها من قيام الشخص الظاهر في مقطع الفيديو بالتعدي عليها بالضرب، أثناء وجودها داخل معمل التحاليل الذي تعمل به، والكائن بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما بشأن تحديد موعد إجراء التحاليل الطبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة المركز ذاتها.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعًا تصرفه إلى الخلاف ذاته بشأن موعد إجراء التحاليل الطبية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضبط مرتكبيها.