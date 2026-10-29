الدقهلية.. مصادرة 11 جهاز بازوكا و4 تابلوه من مركبات التوك توك

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملة للتصدي لمكبرات الصوت ومظاهر التلوث السمعي بشوارع مدينة ميت غمر، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الحملات بصورة يومية، والتصدي الفوري لكافة صور المخالفات، ومنع أي إشغالات أو تعديات من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات أو التعدي على الطريق العام.

و قام الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالإشراف على تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي، بعدد من شوارع المدينة، في إطار جهود إعادة الانضباط إلى الشارع، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وذلك، بحضور

حسن التليتي نائب رئيس المدينة، أحمد الدش مدير إدارة الاشغالات والبيئة، والأستاذ حسين عبدالعظيم رئيس الوحدة المحلية بدماص، وفريق عمل قسم الاشغالات.

أسفرت الحملة عن، مصادرة مكبرات الصوت من مركبات التوك توك بشوارع مدينة ميت غمر، بإجمالي 11سماعة بازوكا، 4 تابلوه.

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