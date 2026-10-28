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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خسائر بـ 90 مليون جنيه يوميًا.. ارتفاع أسعار الأعلاف يضع صناعة الدواجن تحت الضغط

الدواجن
الدواجن
محمد البدوي

تشهد صناعة الدواجن في مصر ضغوطًا متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار البيع، في معادلة تثير مخاوف بشأن حجم الخسائر التي يتحملها المنتجون واستدامة النشاط خلال الفترة المقبلة. 

انخفاض أسعار الفراخ

وبينما تمثل الأعلاف أحد المكونات الرئيسية لتكلفة تربية الدواجن، فإن ارتفاع أسعارها بالتزامن مع انخفاض أسعار الفراخ يضع المربين أمام تحديات متزايدة، خاصة مع صعوبة تعويض الزيادة في تكاليف الإنتاج من خلال أسعار البيع. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن حجم الضغوط التي يتعرض لها القطاع، مؤكدًا أن الخسائر اليومية تصل إلى 90 مليون جنيه، رغم وصول سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى 73 جنيهًا، وبيعه للمستهلك بأسعار تتراوح بين 85 و90 جنيهًا.

ارتفاع الأعلاف وتراجع الفراخ.. معادلة تضغط على المنتجين

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر طن العلف ارتفع من 400 جنيه إلى 600 جنيه، وهو ما يزيد الأعباء الواقعة على منتجي الدواجن في ظل التحديات التي تواجه تكاليف التشغيل والإنتاج.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن سوق الدواجن يشهد تراجعًا في أسعار الفراخ، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما يضع المنتجين أمام معادلة اقتصادية صعبة، تتمثل في زيادة تكلفة الإنتاج مقابل انخفاض أسعار البيع.

ارتفاع أسعار الدواجن بالتزامن مع زيادة أسعار الأعلاف

وأشار إلى أن المنطق الاقتصادي كان يشير إلى ارتفاع أسعار الدواجن بالتزامن مع زيادة أسعار الأعلاف، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تحديد تكلفة الإنتاج، إلا أن تراجع أسعار الفراخ في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف العلف أدى إلى زيادة الضغوط على العاملين في القطاع.

أسعار الدواجن في مصر

خسائر يومية تصل إلى 90 مليون جنيه

وحذر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن من حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع، مؤكدًا أن خسائر صناعة الدواجن تصل إلى 90 مليون جنيه يوميًا، في ظل الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

73 جنيهًا للكيلو في المزرعة.. والمستهلك يشتريه بـ90 جنيهًا

وأوضح الزيني أن سعر كيلو الدواجن سجل 73 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل سعره للمستهلك النهائي إلى ما بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

ويعكس الفارق بين السعرين تعدد مراحل تداول الدواجن من المزرعة حتى وصولها إلى المستهلك، وما يرتبط بذلك من تكاليف النقل والتوزيع والتداول والبيع، وهو ما يجعل سعر البيع النهائي مختلفًا عن السعر الذي يحصل عليه المنتج عند خروج الدواجن من المزرعة.

الدواجن صناعة الدواجن الأعلاف

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