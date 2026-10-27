بيطري الشرقية يضبط 69 طن لحوم ودواجن مخالفة ويحرر 5 محاضر ببلبيس والعاشر من رمضان

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتعاون مع الدكتورة إيمان عليوة، القائم بأعمال مدير عام الصحة العامة، وبالاشتراك مع لجنة من مديرية التموين (الرقابة التموينية)، نفذت حملة تفتيشية بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر، وضبط إجمالي 69 طنًا و514 كجم من اللحوم المفرومة والدواجن والمصنعات مجهولة المصدر، واللحوم المذبوحة خارج المجازر المرخصة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.