من قنا إلى الأقصر.. رحلة شبابية لنشر الفرحة والأمل لمرضى الأورام بمستشفى شفاء الأورمان

نظم طلاب كلية التجارة بجامعة قنا زيارة ميدانية وإنسانية إلى مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك لرسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى ودعمهم معنوياً خلال رحلة علاجهم.

وشهدت الزيارة أجواء مفعمة بالبهجة والأمل، حيث حرص الطلاب على قضاء وقت ممتع مع الأطفال في أقسام المستشفى المختلفة، وتقديم الهدايا والألعاب المتنوعة لهم، مما أضفى روحاً من الفرح والسرور وخفف عنهم وعن أسرهم أعباء العلاج.

وتضمنت الزيارة أيضاً جولة ميدانية موسعة داخل المستشفي تفقد خلالها وفد الطلاب الأقسام العلاجية المختلفة، بجانب الإستماع إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل، والتقنيات الطبية الحديثة المستخدمة في تشخيص وعلاج الأورام، والخدمات المجانية الشاملة التي تقدمها المستشفى لمرضى السرطان من مختلف محافظات صعيد مصر.

وعبر الطلاب المشاركون عن اعتزازهم الشديد بهذا الصرح الطبي العالمي المقام على أرض الصعيد، مؤكدين أن هذه الزيارة تركت أثراً عميقاً في نفوسهم، وأبرزت أهمية التكافل الاجتماعي والدور التنموي والإنساني الذي يقع على عاتق الشباب تجاه المجتمع ومؤسساته الخدمية.

من جهته، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن حرص الشباب على زيارة أطفالنا المرضى ومشاركتهم اللحظات الإيجابية وتقديم الهدايا لهم، يترك أثراً نفسياً بالغ الأهمان يوازي في تأثيره العلاج الدوائي.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن تقديره لطلاب كلية التجارة بقنا على هذه المبادرة الطيبة والزيارة الكريمة، مشيداً بالوعي الإنساني الذى أظهره طلاب كلية التجارة بقنا، ورغبتهم الصادقة في تقديم الدعم النفسي لأطفالنا المرضى بالصعيد.