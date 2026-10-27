وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: استمرار الرقابة ومبادرة الـ30 سلعة تضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الرقابة على الأسواق، ومواصلة تنفيذ المبادرة الخاصة بتوفير 30 سلعة بأسعار مناسبة، بما يسهم في ضبط الأسواق ومراعاة احتياجات المواطنين.

وقال وزير التموين، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ: «أشكر معالي الرئيس على إتاحة الفرصة، وأشكر السادة أعضاء المجلس الموقر، وأعدكم بأن الرقابة ستستمر، وأن المبادرة التي بدأناها لتوفير 30 سلعة ستستمر في تقديم أسعار مناسبة للسوق».

وأوضح فاروق أن وضع سياسات محددة ترضي نواب الشعب والمسؤولين في ظل حجم التغيرات وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة يمثل أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن ذلك لا يعني غياب السياسات، وإنما استمرار التحرك لضبط الأسعار وفقًا للمتغيرات القائمة.

وأشار إلى أن التغيرات في أسعار العملات، والتطورات الجيوسياسية والحروب، إلى جانب محاولات حبس المنتجات في الخارج، كلها عوامل تؤثر في القدرة على اتخاذ القرارات وتحديد السياسات المناسبة.

شريف فاروق: السكر يحقق الاكتفاء الذاتي محليًا لفترات طويلة

وأكد وزير التموين أن هناك سلعًا تحقق فيها الدولة الاكتفاء الذاتي، وفي مقدمتها السكر، موضحًا أن الإنتاج المحلي يوفر احتياجات السوق لفترات طويلة، وقد يمتد في بعض الحالات إلى ما بعد العام.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارًا استباقيًا بشأن السكر، معربًا عن سعادته بنتائج هذا القرار، في ظل توافر الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية الاحتياجات.

وزير التموين: احتياطي آمن من القمح والزيت ولن نستخدمه لمواجهة جشع التجار

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن القمح والزيت وغيرهما من المنتجات متوافرة بكميات آمنة، مؤكدًا أن وجود هذا المخزون لا يعني استخدامه بالكامل لمواجهة ممارسات التجار الجشعين أو المستغلين أو من لديهم رغبة في حبس السلع.

وشدد وزير التموين على أن التعامل مع هذه الممارسات سيكون من خلال استمرار الرقابة على الأسواق، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة.

شريف فاروق: ضبط الأسعار مستمر رغم المتغيرات في الأسواق العالمية

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في التحرك لضبط الأسعار والتعامل مع المتغيرات المؤثرة في الأسواق، مع استمرار الرقابة ومبادرة توفير 30 سلعة بأسعار مناسبة، بما يضمن إتاحة السلع للمواطنين، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر في حركة التجارة والإمدادات