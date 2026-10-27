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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

امام عاشور
امام عاشور
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس أزمة تجمع إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، والمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي، مشيرًا إلى أنها قد تبعده عن مواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك أزمة بين إمام عاشور والحسين عموتة قد تبعده عن المشاركة أمام مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

وأوضح أضا أن الفترة الماضية شهدت حالة من الاعتراض من جانب إمام عاشور على عموتة، في واقعة تُعد من بين الأسباب التي ساهمت في استبعاد اللاعب من مباراة كيتارا الأوغندي.

وأشار أضا إلى أن الأزمة بدأت من بعد مباراة القمة، حيث عقد عموتة جلسة وقتها مع اللاعب وعرض له بمقاطع الفيديو مشاهد من تراخي اللاعب وتباطؤ في الملعب.

وأضاف أضا أن إمام عاشور قال إنه يعاني من إجهاد لكن عموتة قال له: ما علاقة الإجهاد بالتمريرات غير الصحيحة؟

وتابع أضا قائلًا: «بحسب التفاصيل، فإن موقف إمام عاشور خلال الفترة الماضية لم يمر دون تأثير على حساباته داخل الفريق، في ظل تمسك الجهاز الفني بفرض الانضباط والالتزام بتعليماته، وهو ما انعكس على قرار استبعاده من المواجهة الأخيرة».

ولفت أضا إلى أن المسؤولين في النادي الأهلي يرون أن اللاعب منذ أن جدد تعاقده مع الأهلي تراخى بشكل واضح، مضيفًا: «عموتة غضبان من أداء إمام عاشور وفي المقابل إمام عاشور غضبان من طريقة تعامل عموتة معه».

امام عاشور الاهلي اخبار الرياضة اخبار الاهلي

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