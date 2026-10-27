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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غضب أحمد رضا يشعل الموقف داخل الأهلي.. والإدارة لم تحسم قرارها

احمد رضا
احمد رضا
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن كواليس استبعاد أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن اللاعب أبدى غضبه الشديد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن استبعاد أحمد رضا من مباراة القناة أثار غضبه بشدة، في ظل عدم مشاركته بالشكل الذي كان يأمله مع الفريق.

وأوضح أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لم يشرك اللاعب في التقسيمة خلال آخر 3 تدريبات جماعية، وهو ما أدى إلى خروجه من قائمة مباراة كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لم يصدر عنها أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن اتخاذ إجراءات جديدة ضد أحمد رضا، في ظل الحديث عن حالة اللاعب عقب استبعاده من المباريات الأخيرة.

وتترقب جماهير الأهلي تطورات الموقف خلال الفترة المقبلة، في انتظار اتضاح موقف اللاعب وإمكانية عودته إلى حسابات الجهاز الفني، خاصة مع ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق أن فاز الأهلي في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على مواجهة مودرن سبورت، في الوقت الذي يترقب فيه موقف أحمد رضا داخل الفريق.

إبراهيم عبد الجواد استبعاد أحمد رضا كواليس استبعاد أحمد رضا الأهلي

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