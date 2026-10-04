«عموتة» يُعيد ترتيب دفاع الأهلي.. تجربة أحمد رضا وتجهيز داري وتحويل محمد هاني لقلب دفاع

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس تحركات الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لإعادة ترتيب خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عموتة جرب أحمد رضا في مركز قلب الدفاع خلال مباراة مصر المقاصة، بعدما أبلغ مسؤولي الأهلي بعدم رضاه عن مستوى هادي رياض وياسين مرعي، مؤكدًا حاجته للتعاقد مع قلبَي دفاع.

وأضاف أن عموتة يعمل على تجهيز أشرف داري سريعًا، كما يدرس إمكانية الاعتماد على محمد هاني في مركز قلب الدفاع، بالتزامن مع بحث الأهلي عن ظهير أيمن، في إطار تحركات لإعادة ترتيب خط الدفاع بالكامل تحت قيادة المدرب المغربي.