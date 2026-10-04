حسام حسن يبحث عن كسر عُقدة «موسيماني».. تاريخ المواجهات يشعل صدام مصر وجنوب أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب مصر الأول ونظيره الجنوب أفريقي في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية في مباراة تبدو ودية على الورق لكنها تحمل العديد من الحسابات الفنية والتاريخية بين المنتخبين ومدربيهما

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في اختبار جديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد خوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027

وبدأ الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل أن يستعيد المنتخب توازنه سريعًا ويحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد خارج الديار ليأتي لقاء جنوب أفريقيا كفرصة أمام الجهاز الفني لمواصلة اختبار العناصر المتاحة وتجهيز المنتخب للمرحلة المقبلة

جنوب أفريقيا اختبار مختلف للفراعنة

ولا ينظر الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى مواجهة جنوب أفريقيا باعتبارها مجرد مباراة ودية خاصة أن المنتخب المنافس يملك شخصية كروية واضحة فضلًا عن امتلاكه جهازًا فنيًا يعرف الكرة المصرية جيدًا بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي

ويملك موسيماني ذكريات قوية مع الكرة المصرية بعدما تولى قيادة الأهلي خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 ونجح خلال تجربته مع الفريق الأحمر في التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين إلى جانب تحقيق عدد من الألقاب المحلية والقارية

وتمنح مواجهة الليلة موسيماني فرصة للعودة إلى القاهرة ولكن هذه المرة من مقعد المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا في مواجهة منتخب يعرفه جيدًا بحكم تجربته الطويلة مع الأهلي بينما يدخل حسام حسن المباراة بحثًا عن تحقيق انتصار معنوي وفني مهم أمام أحد أبرز منتخبات القارة

حسام حسن أمام موسيماني المواجهة الرابعة

وتحمل مباراة الليلة مواجهة خاصة بين حسام حسن وبيتسو موسيماني بعدما سبق للمدربين أن التقيا في ثلاث مباريات خلال وجود موسيماني على رأس الجهاز الفني للأهلي بينما كان حسام حسن يتولى قيادة الاتحاد السكندري

وتمكن موسيماني من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث السابقة إذ تفوق الأهلي بقيادته على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس مصر عام 2020 قبل أن يفوز على الفريق السكندري برباعية نظيفة في الدور الأول من الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

وتكرر تفوق الأهلي في مواجهة الدور الثاني من الموسم نفسه بعدما حسم المباراة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

وبالتالي يدخل حسام حسن مواجهة الليلة أمام موسيماني بحثًا عن تغيير الصورة التاريخية في مواجهاته المباشرة مع المدرب الجنوب أفريقي وتحقيق أول انتصار شخصي عليه وإن كانت الظروف هذه المرة مختلفة تمامًا عن المواجهات الثلاث السابقة

موسيماني يعرف طريقه إلى مرمى الفراعنة

ولا تتوقف ذكريات موسيماني مع المنتخب المصري عند مواجهاته السابقة أمام حسام حسن إذ سبق للمدرب الجنوب أفريقي أن واجه الفراعنة عندما كان مديرًا فنيًا لمنتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012

وقاد موسيماني جنوب أفريقيا وقتها أمام منتخب مصر الذي كان يتولى تدريبه حسن شحاتة وانتهت إحدى المواجهتين بفوز منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد بينما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل

وكانت تلك الفترة من أصعب مراحل المنتخب المصري حيث جاءت الخسارة أمام جنوب أفريقيا لتزيد من الضغوط على الجهاز الفني بقيادة حسن شحاتة قبل رحيله عن تدريب الفراعنة

ويمنح هذا التاريخ موسيماني معرفة إضافية بطبيعة المواجهات أمام المنتخب المصري خاصة أن المدرب الجنوب أفريقي سبق له التعامل مع الكرة المصرية على مستوى الأندية والمنتخبات

تاريخ المواجهات

وعلى مدار 13 مواجهة جمعت المنتخبين المصري والجنوب أفريقي تميل الكفة التاريخية نسبيًا لصالح منتخب جنوب أفريقيا

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في 7 مباريات مقابل 5 انتصارات لمنتخب مصر بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل وسجل لاعبو «الأولاد» 11 هدفًا في شباك الفراعنة مقابل 9 أهداف للمنتخب المصري وفقًا للبيانات الخاصة بالمواجهات

وتعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى عام 1995 عندما حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد في مباراة ودية قبل أن يرد الفراعنة بقوة في كأس الأمم الأفريقية 1996 ويحسموا المواجهة بهدفين نظيفين

وفي نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998 كرر المنتخب المصري تفوقه على جنوب أفريقيا بالفوز بهدفين دون رد ليضيف الفراعنة واحدة من أبرز المواجهات في سجل لقاءات المنتخبين

وبعد ذلك تبادل المنتخبان الانتصارات في عدد من المواجهات الودية والرسمية قبل أن تعود جنوب أفريقيا للتفوق في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012 ثم انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي

وفي عام 2019 التقى المنتخبان في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية ونجح منتخب جنوب أفريقيا في إقصاء الفراعنة بهدف دون رد قبل أن يحقق المنتخب المصري انتصارًا جديدًا في آخر مواجهة بينهما خلال كأس الأمم الأفريقية 2025 بهدف نظيف حمل توقيع محمد صلاح من ركلة جزاء