قبل المواجهة .. محلل أداء إنبي يكشف مفتاح فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

أكد عبد الله عمر، محلل أداء فريق إنبي، أن المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر بنظيره جنوب أفريقيا تمثل اختبارًا جديدًا للجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، خاصة في ظل أهمية الاستفادة الفنية من اللقاء.

وقال عبد الله عمر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن الجهاز الفني للمنتخب يمتلك رؤية خاصة بشأن التشكيل الذي سيخوض به المباراة، مشيرًا إلى أن التساؤل الأبرز يتمثل في استمرار الاعتماد على اللاعبين الأساسيين أو منح الفرصة لبعض البدلاء من أجل تجهيزهم للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح عبد الله عمر أن منتخب جنوب أفريقيا يعتمد بشكل واضح على انطلاقات الظهيرين الأيمن والأيسر، إلى جانب استغلال المساحات خلف مدافعي المنافس، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي المنتخب المصري.

وأضاف عبد الله عمر أن منتخب مصر يمتلك عناصر صاحبة خبرات كبيرة، وهو ما يساعده على التعامل مع الضغط خلال المباراة، مؤكدًا أن الفراعنة حال نجاحهم في استخلاص الكرة تحت الضغط سيكون بإمكانهم نقل اللعب سريعًا والوصول بالكرة إلى مرمى المنتخب الجنوب أفريقي.