أحمد عبد الحليم: مواجهة جنوب أفريقيا «صعبة» .. وحسام حسن مُطالب بمنح الفرصة للبدلاء

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا الودية، المقرر إقامتها غدًا، ستكون اختبارًا صعبًا على كلا المنتخبين.

وأوضح عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد يعتمد على القوام الأساسي الذي بدأ به المباراتين السابقتين.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أهمية استغلال المباراة في تجربة عدد من العناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة خلال المواجهات الماضية، خاصة أن اللقاء ودي ويمثل فرصة مناسبة لمنح اللاعبين البدلاء دقائق داخل الملعب.

وشدد عبد الحليم على ضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من مواجهة جنوب أفريقيا، سواء من خلال الحفاظ على الانسجام بين العناصر الأساسية أو اختبار اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كافٍ مع الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.