خالد الدرندلي عن رحلة جنوب السودان: مفيش تجاوز من الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، كواليس ما حدث خلال رحلة بعثة منتخب مصر إلى جنوب السودان، موضحًا حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود أزمة بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب.

منتخب مصر

وقال الدرندلي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ما حدث لم يكن تجاوزًا من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وإنما خطأ من أحد الأفراد، مشيرًا إلى أن ما جرى تداوله في هذا الشأن تضمن بعض المبالغات.

وأضاف: «ما فيش تجاوز، ولا حد يجرؤ يعمل تجاوز. اللي حصل كان خطأ، وفي فرق بين إن حد يخطئ وإن حد يتجاوز»، مؤكدًا أن حقيقة الموقف تختلف عما جرى تداوله بشأن الواقعة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أنه وصل إلى المطار قبل بعثة المنتخب بنحو نصف ساعة، بسبب تأخر البعثة في مطار القاهرة، مشيرًا إلى أنه كان يجلس في صالة المطار عند وصول الأتوبيس الذي نقل أفراد البعثة إلى الطائرة.

وتابع أن الجهاز الفني توجه مباشرة إلى الأتوبيس المتجه إلى الطائرة، دون التوجه إليه لإلقاء التحية، وهو ما اعتبره خطأ من الناحية البروتوكولية والأدبية، خاصة أنه كان رئيس البعثة.

وأشار الدرندلي إلى أن عددًا من اللاعبين توجهوا إليه بعد ذلك لإلقاء التحية، كما حضر محمد عبد الواحد ووليد بدر، إلى جانب لاعبي المنتخب وأفراد الجهاز الطبي، حيث تبادلوا التحية وتواجدوا معًا.

واختتم خالد الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث لا يستدعي وصفه بالتجاوز، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الخطأ والتجاوز، في ظل ما وصفه بالمبالغات التي صاحبت تناول الواقعة إعلاميًا.