أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه

كشف أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن تحقيقات النيابة الجارية حاليًا بشأن عدد من الملفات المالية داخل النادي تُعد الأكبر في تاريخ القلعة البيضاء، مشيرًا إلى خضوع عدد كبير من المسئولين السابقين للتحقيقات.

الزمالك

وأضاف المصدر أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين قام برد مبلغ مال مليون و800 ألف جنيه، بالتزامن مع استمرار التحقيقات وفحص عدد من الملفات والوقائع المالية المتعلقة بفترات سابقة داخل النادي.

وتواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الوقائع محل الفحص، والتي تتضمن مخالفات مالية تعود إلى فترات سابقة، مع مراجعة المستندات والحسابات والاستماع إلى أقوال عدد من المسؤولين السابقين، فيما لم تُعلن حتى الآن النتائج النهائية للتحقيقات أو المسؤوليات القانونية بشأن الوقائع محل الفحص.