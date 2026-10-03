مصر تفوز بـ11 مقعدًا في انتخابات الاتحاد العربي لكرة اليد

عززت الكفاءات المصرية حضورها داخل الاتحاد العربي لكرة اليد، بحصولها على 11 مقعدًا في مجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة للدورة الانتخابية 2026 ـ 2028، في خطوة تعكس اتساع نطاق المشاركة المصرية في إدارة وتطوير اللعبة على المستوى العربي.

جاء انتخاب خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، نائبًا لرئيس الاتحاد العربي، ليمنح الحضور المصري دفعة جديدة، بالتزامن مع فوز عدد من الكوادر المصرية بمناصب وعضويات في اللجان المختلفة، بما يعكس تنوع الخبرات المصرية وقدرتها على الإسهام في تطوير منظومة كرة اليد العربية.

يأتي هذا الحضور امتدادًا لجهود الاتحاد المصري لكرة اليد في تعزيز مكانته عربيًا وقاريًا ودوليًا، والدفع بالكفاءات المصرية لتولي أدوار فاعلة في المؤسسات الرياضية، بما يدعم تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة.

وجاءت المناصب والعضويات المصرية على النحو التالي:

* خالد فتحي: نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد.

* ⁠خالد ديوان: عضو لجنة الخبراء.

* ⁠محمد عبد الهادي الألفي: عضو لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد.

* عمرو فتحي: عضو لجنة التسويق والاستثمار.

* محمد جمال هليل: عضو لجنة التخطيط والتطوير.

* خالد صالح: وعضو لجنة الكرة الشاطئية.

* عبير عقيل: وعضو لجنة الكرة النسائية.

* ⁠د. عمرو العدل: رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي.

* شريف حنفي: عضو لجنة الإعلام بالاتحاد العربي.

* ⁠د. طارق لطفي: رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي.

* مصطفى المعاملي: عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة اليد.

وأكد أن هذا التمثيل تنوع الأدوار المصرية داخل الاتحاد العربي، بين المناصب القيادية واللجان الطبية والفنية والإدارية والإعلامية، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع في صياغة خطط تطوير اللعبة وتعزيز التعاون بين الاتحادات العربية خلال الدورة الجديدة.