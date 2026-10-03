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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب السعودية يتأهل لنهائي خليجي 27 بالفوز على قطر 3-2 بركلات الترجيح

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح منتخب السعودية في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» بعد الفوز على منتخب قطر 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

مواجهة السعودية وقطر

والتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري، على ملعب «استاد الإنماء»، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

السعودية تبحث عن مواصلة العلامة الكاملة

ودخل المنتخب السعودي المواجهة بعدما قدم مشوارًا قويًا في دور المجموعات، حيث نجح في حصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث، ليعتلي صدارة مجموعته ويواصل مشواره في البطولة بطموحات كبيرة.

قطر تتطلع إلى مفاجأة السعودية

في المقابل، حجز المنتخب القطري مقعده في الدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب الإماراتي المتصدر، متأخرًا عنه بفارق الأهداف.

تشكيل السعودية أمام قطر

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد محرزي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، متعب الحربي.

خط الوسط: محمد كنو، صالح أبو الشامات، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سلطان مندش، همام الهمامي، فراس البريكان.

تشكيل قطر أمام السعودية

حراسة المرمى: محمود أبو ندي.

خط الدفاع: همام الأمين، بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، عبد الله العلوي.

خط الوسط الدفاعي: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف.

خط الوسط الهجومي: أكرم عفيف، حسن الهيدوس، إدميلسون جونيور.

خط الهجوم: أحمد الجانحي.

السعودية بطولة كأس الخليج العربي بطولة كأس الخليج خليجي 27 قطر

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