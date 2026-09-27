خليجي 27.. المنتخب السعودي يتأهل إلى المربع الذهبي على حساب عمان

تأهل المنتخب السعودي، المستضيف، إلى نصف نهائي كأس الخليج (خليجي 27) بعدما فاز 3-صفر على منتخب عمان اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.



وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 1-صفر على الكويت، وبذلك تصدر المجموعة برصيد ست نقاط وحسم التأهل قبل مباراته الثالثة.

وسجل كل من فراس البريكان (11 و34) وحسن كادش (18) أهداف المنتخب السعودي.

ومن جهة أخرى، يحتل المنتخب العراقي، المركز الثاني بأربع نقاط، بعد فوزه 3-2 على المنتخب الكويتي في وقت سابق اليوم.

وتقدم العراق عن طريق زيدان إقبال (52)، وأدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء (75) احتسبها الحكم المغربي جلال جيد بعد إعاقة يوسف ماجد داخل المنطقة وأكدها حكم الفيديو المساعد.

وأعاد سيف رشيد التقدم للعراق (83)، لكن يوسف ناصر أدرك التعادل بهدفه الشخصي الثاني (90).

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف كرار نبيل هدف الفوز للعراق في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.