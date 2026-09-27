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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم العقوبات الأمريكية.. إيران تسجل أكثر من 60 رحلة عبر مطار طهران الدولي

مطار طهران الدولي
مطار طهران الدولي
محمود نوفل

أعلن مدير عام مدينة مطار الإمام الخميني (مطار طهران الدولي) تسير رحلات جوية إلى أكثر من 30 وجهة دولية، حيث تم تسجيل أكثر من 60 رحلة في هذا المطار اليوم وحده.

ودخلت عقوبات أمريكية مشددة، تهدف إلى شلّ قطاع الطيران الإيراني، حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد أن تعهدت واشنطن بـ"إغلاق" شركات الطيران الإيرانية ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

  وجاءت هذه الإجراءات الجديدة، التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين، في أعقاب عقوبات سابقة على قطاع الطيران، بالإضافة إلى تهديده بـ"يوم النصر الاقتصادي" لإجبار إيران على الاستسلام، بعد تعثر الوسائل العسكرية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن "مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا رحلات جوية إيرانية" ابتداءً من يوم الأربعاء.

وأضافت تسنيم أن "الرحلات الدولية الأخرى، بما في ذلك رحلات إسطنبول، ستعمل كالمعتاد، ولا توجد حاليًا أي مشاكل في هذه الرحلات".

بحسب وكالة تسنيم، تجري سلطات الطيران الإيرانية محادثات لتحويل مسار رحلات بغداد إلى النجف، وهي وجهة رئيسية للحجاج الإيرانيين.

وفي وقت سابق، صرحت شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" بأنها "لم تتلق أي إخطار أو تعليمات رسمية من سلطات الطيران المدني في تركيا أو أذربيجان أو العراق".

مطار طهران الدولي إيران الإمام الخميني العقوبات الأمريكية ضد إيران

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