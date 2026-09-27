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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب في الإمارات
سعر الجنيه الذهب في الإمارات
علياء فوزى

سجلت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، استقرارا، اليوم الأحد، مع تفاوت الأسعار بين الأعيرة المختلفة تبعاً لنسبة النقاء في كل عيار.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات gold-price-today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة، سعراً بلغ 516.50 درهم للجرام الواحد. 

أما عيار 22، الذي يحظى بإقبال واسع في صناعة المشغولات الذهبية بالسوق المحلي، فقد استقر عند 478.25 درهم للجرام.

في المقابل، سجل عيار 21، وهو من أكثر الأعيرة الذهبية تداولاً بين المستهلكين في دول الخليج، سعر بيع بلغ 458.50 درهم للجرام. 

فيما جاء سعر الذهب عيار 18، الخيار الأقل تكلفة والأنسب لمحبي المشغولات بأسعار معتدلة، عند مستوى 393درهما إماراتيا للجرام.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم نحو 3668.00 درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب في الإمارات 

في حين سجلت الأونصة الذهبية 16065 درهما إماراتيا.

ووفقا لآخر تداول لسعر الأوقية في البورصة العالمية مساء الجمعة الماضية سجلت نحو 4286.14 دولار أمريكي، إذ أن يومي السبت والأحد عطلة أسبوعية.

نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم

بالنسبة لمن يرغبون في احتساب زكاة أموالهم، فقد بلغت قيمة نصاب الزكاة، المحتسب على أساس 85 جراماً من عيار 24، مبلغ 43902.50 درهم، وهو الرقم المعتمد لتحديد استحقاق إخراج الزكاة من المدخرات والمقتنيات الذهبية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

يشهد سوق الذهب في الإمارات تقلبات مستمرة تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الدولار الأميركي، وقرارات البنوك المركزية الكبرى، إضافة إلى مستويات العرض والطلب في الأسواق المحلية والدولية.

سوق الذهب في دبي 

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

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