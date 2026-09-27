فيضانات بانكوك تدفع الآلاف نحو مراكز الإيواء بعد أيام من الأمطار الغزيرة

أدت مياه الفيضانات في العاصمة التايلاندية بانكوك إلى نزوح الآلاف من السكان نحو مراكز الإيواء المؤقتة، اليوم "الأحد"، بينما سارع آخرون لشراء المؤن الغذائية أو محاولة تجفيف منازلهم، عقب أيام من الأمطار الغزيرة التي غمرت الأسواق والشوارع والمساكن.

وشوهد المارة وهم يرتدون معاطف المطر البلاستيكية ويخوضون في مياه عميقة، حيث عمد البعض إلى طفو ممتلكاتهم داخل أحواض بلاستيكية، بينما استخدم آخرون قوارب صغيرة للتنقل عبر الشوارع الغارقة.

في غضون ذلك، استقر النازحون تحت خيام شبكية أُقيمت داخل صالة رياضية تابعة لإحدى المدارس والتي تحولت إلى ملجأ مؤقت.

وتعتاد تايلاند على الطقس المطير، حيث يمثل شهر سبتمبر ذروة موسم الأمطار، إلا أن عددا من سكان بانكوك أكدوا أن فيضانات هذا العام تبدو أسوأ بكثير مقارنة بالأعوام السابقة.