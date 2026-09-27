مهرجان إيزيس الدولي لمسرح يقيم مناقشة بعنوان قضايا المرأة في المسرح الإفريقي

أقيم، اليوم الأحد، بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون جلسة نقاشية بعنوان "قضايا المرأة في المسرح الإفريقي"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

وحضر الجلسة كل من: رئيسة المهرجان عبير لطفي، والمدير الفني للمهرجان المخرجة عبير علي، والمدير الفني للمهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم، وعدد من الأكاديميين في مجال الدراما والمسرح والصحفيين.

فيما تحدث خلال هذه الجلسة التي أدارتها الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، مدرس الدراما والنقد بجامعة العاصمة، كل من الدكتور محمد أمين عبد الصمد، الباحث والكاتب المسرحي والمتخصص في الأنثروبولوجيا الثقافية والفنون الشعبية، والدكتورة رشا خيري، الأستاذ المساعد ورئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمتخصصة في دراسات المسرح التطبيقي ومسرح التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى الدكتورة ريهام أحمد، مدرس الدراما والنقد بقسم علوم المسرح بجامعة العاصمة والمتخصصة في دراسات المسرح الإفريقي وقضايا المرأة وتمثيلها في الخطاب المسرحي.

وبدأت الجلسة بتناول الورقة البحثية الخاصة بالدكتورة ريهام أحمد، والتي حملت عنوان "تمثيلات المرأة والسلطة والمقاومة في مسرحية من جنوب أفريقيا" للكاتب زاك مدايا، وتضمنت الورقة الحديث عن قضايا الجسد والاستقلال الاقتصادي وانتظار الحل، ثم محاولة صناعة الفعل.

فيما قدمت الدكتورة رشا خيري، الورقة البحثية الثانية والخاصة بالبحث في مسرح التنمية بوصفه فضاء تشاركيا يمكن أن تتحول فيه المرأة من متلقية إلى مشاركة وفاعلة.

واستعرض الدكتور محمد أمين عبد الصمد، الورقة البحثية الثالثة والتي تناولت المسرح النيجيري النسوي من خلال العلاقة بين كتابة النساء والنظرية النسوية، مع التركيز على تجربة تيس أونويمي.

من جانبها، أكدت المخرجة عبير علي، على أن هذه الأوراق البحثية التي تم تناولها خلال الجلسة، سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي لمهرجان إيزيس الدولي.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، تستمر خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2026، بمشاركة عروض مسرحية مصرية وعربية وأجنبية، إلى جانب مجموعة من الورش والندوات والفعاليات الفكرية.