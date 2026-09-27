انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد

لقت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها أسفل أنقاض عقار المنيا المنهار، وجارٍ حاليًا استخراج جثمانها، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن أي آخرين أسفل الأنقاض.



وشهدت منطقة المطافي بمدينة المنيا انهيار منزل ، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بالمعدات اللازمة إلى موقع انهيار المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض والبحث أسفلها، بالتزامن مع فرض طوق أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم ااعقور علي جثة سيدة في العقد الخامس من العمر .

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للتأكد من عدم وجود مفقودين أو عالقين آخرين أسفل الأنقاض، فيما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإنقاذ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة