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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإمارات تتأهل إلى نصف النهائي من بطولة «خليجي 27»

منتخب الامارات
منتخب الامارات
عمرو مصطفى

حسم منتخب الإمارات تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على حساب البحرين بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

الإمارات وقطر إلى نصف نهائي خليجي 27

 

وأنهى «الأبيض» الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، حمل توقيع عثمان كمارا في الدقيقة 30، قبل أن يعزز جيلهيرمي بالا تقدم المنتخب الإماراتي بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 66.

وقبل صافرة النهاية بدقيقتين، أكمل علي صالح ثلاثية الإمارات بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليؤكد تفوق فريقه ويحصد ثلاث نقاط جديدة.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف، ويضمن رسميًا أحد مقاعد الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، واصل منتخب قطر عروضه القوية بعدما تجاوز اليمن بهدف دون رد، سجله يوسف عبد الرزاق، ليضيف «العنابي» ثلاث نقاط إلى رصيده.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط، محتلاً المركز الثاني في جدول المجموعة بفارق الأهداف عن الإمارات، ليحسم بدوره بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين.

وكان المنتخب السعودي قد ضمن في وقت سابق التأهل إلى الدور نصف النهائي من «خليجي 27»، بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة.

الإمارات منتخب الإمارات خليجي 27 البحرين الخليج العربي

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