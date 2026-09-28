قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتبة الإسكندرية: حماية الأطفال من التأثيرات الفكرية السلبية تتطلب قواعد وإجراءات عملية
إثيوبيا تواجه شبح الانقسام.. أستاذة بجامعة القاهرة تكشف دور إسرائيل وإيران في دعم آبي أحمد
رد قوي من نبيل نور الدين يرد على شائعات تخلي أسرته عنه
خبير نظم صحية: وضوح التكلفة ومراعاة اختلاف الثقافات مفتاح جذب المريض الدولي
لامين يامال: لا تتفاجأوا بمستوى مصر.. الفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء
الحرس الثوري: وحداتنا البحرية استولت على مركبة أمريكية ذاتية القيادة تحت الماء
تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن
كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا
انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد
سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية: حماية الأطفال من التأثيرات الفكرية السلبية تتطلب قواعد وإجراءات عملية

ل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية
ل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية
محمود محسن

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ الإعلام، إن الأحداث الكبرى قد تترك تأثيرات واسعة على المجتمع إذا استمرت بعض الأفكار والمخاطر المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الهوية المصرية تتمتع بالصلابة والتماسك، رغم ما قد يطرأ عليها من مخاوف أو تحديات.

وأوضح "زايد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج"بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد،  أن مواجهة هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير الخطاب والآليات التي تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، مؤكدًا أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم في ظل غياب اللحمة والتماسك بين أفراد المجتمع.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أهمية العمل على تجاوز المخاطر التي قد تؤثر في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأطفال بالتكنولوجيا، والعمل على جعل هذه العلاقة إيجابية وآمنة.

وشدد على ضرورة حماية الأطفال من التأثيرات الفكرية المشوشة التي قد تؤثر على وجدانهم وعقولهم، إلى جانب الاهتمام بحماية اللغة العربية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بها.

الثقافة المصرية

وأكد زايد أهمية وضع قواعد وإجراءات عملية للتعامل مع هذه التحديات، بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا مع الحد من آثارها السلبية، خاصة على الأطفال والنشء، ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية والثقافة المصرية.

أحمد زايد ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الإعلام الهوية المصرية التحديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

صورة ارشيفية

جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يحمل جزءًا من الصليب المقدس في احتفالية مرور 17 قرنًا على اكتشافه

نهاد ابو القمصان

مين بيمثل المشتري؟.. نهاد أبو القمصان تطرح تساؤلات حول مسودة قانون المطورين العقاريين

وظائف البنك المركزي المصري

وظائف البنك المركزي المصري 2026 في قطاع تكنولوجيا المعلومات

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد