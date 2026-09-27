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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد .. شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة
سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان نيفو كيو 06، وتنتمي نيفو كيو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني .

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة شانجان نيفو كيو 06 نظام متطور لمساعدة القيادة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتيح للسيارة السير دون حاجة السائق إلى لمس عجلة القيادة بالاعتماد على مجموعة من الحساسات .

أبعاد شانجان نيفو كيو 06

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة 

تأتى سيارة شانجان نيفو كيو 06 في سوق السيارات بطول 4837 مم، وعرض 1970 مم، وارتفاع 1670 ، وبها قاعدة عجلات بطول 2940 مم .

محرك شانجان نيفو كيو 06

تحصل سيارة شانجان نيفو كيو 06 علي قوتها من محرك خلفي بقوة 302 حصان، وبها بطارية LFP سعة 66 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 602 كم/ساعة وفق معيار CLTC أو 494 كم وفق WLTP.

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة 

وتستخدم النسخة الأقوى من سيارة شانجان نيفو كيو 06 محرك بقوة 329 حصان، وبها بطارية LFP سعة 80 كيلوواط /ساعة، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 700 كم/ساعة وفق CLTC أو 574 كم/ساعة وفق WLTP.

مواصفات شانجان نيفو كيو 06

زودت سيارة شانجان نيفو كيو 06 بالعديد من المميزات من ضمنها، مستشعرات الليزر، وبها كاميرات، ورادارات وحساسات فوق الصوتية، وبها رفارف بارزة، وخط مائل لغطاء المحرك، وبها مصابيح أمامية منفصلة، ووحدة إضاءة خلفية واحدة، وبها مقابض أبواب شبه مخفية، وبها شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصه، وبها مجموعة من الأزرار التقليدية، وبها شاشة عدادات LCD صغيرة خلف عجلة القيادة على شكل حرف دي، وبها شاشة عرض أمامية، وبها شاحن لاسلكي للهاتف، وناقل حركة مُثبّت على عجلة القيادة، وتغطي المواد الناعمة 90.6% من المقصورة، فيما تمتد الإضاءة المحيطية بطول 4.45 متر.

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة شانجان نيفو كيو 06 مستشعر LiDAR مثبت على السقف بـ 256 خط، وبها 11 كاميرا وثلاثة رادارات بالموجات المليمترية، وترسل هذه الأنظمة بياناتها إلى معالج بقدرة حوسبة قصوى تبلغ 560 TOPS، ويسمح النظام للسيارة بالتوقف تلقائياً من سرعة 135 كم/ساعة، وبها نظام التوجيه التلقائي في حالات الطوارئ AES الذي يعمل ضمن نطاق سرعة يتراوح بين 60 و120 كم/ساعة .

 

السيارات الـ SUV الرياضية أبعاد شانجان نيفو كيو 06 شانجان نيفو كيو 06 محرك شانجان نيفو كيو 06 محرك شانجان مواصفات شانجان نيفو كيو 06 مواصفات شانجان نيفو

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