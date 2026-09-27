نسيت ركنت عربيتك فين؟.. طريقة بسيطة في خرائط جوجل تحفظ مكانها

قد يحدث أن تترك سيارتك في شارع مزدحم أو موقف كبير، ثم تجد صعوبة في تحديد مكانها بعد انتهاء مشوارك، خاصة إذا كنت تزور مكانًا للمرة الأولى. لكن بدلًا من محاولة تذكر اسم الشارع أو أقرب علامة مميزة، يمكن الاستعانة بميزة موجودة داخل تطبيق Google Maps لحفظ موقع السيارة والعودة إليه لاحقًا.

تعتمد الميزة على تحديد موقع الهاتف عبر نظام GPS، ثم تسجيل المكان الذي أوقفت فيه السيارة على الخريطة، بحيث يمكنك الوصول إليه بسهولة عند الحاجة.

كيف تحفظ مكان سيارتك على Google Maps؟

بعد ركن السيارة، افتح تطبيق Google Maps وتأكد من أن التطبيق حدد موقعك الحالي بشكل صحيح من خلال النقطة الزرقاء على الخريطة.

اضغط على النقطة الزرقاء، ثم اسحب شريط الخيارات الذي يظهر على الشاشة، وابحث عن خيار Save parking أو «حفظ موقف السيارات».

بمجرد اختيار هذا الخيار، يحفظ التطبيق موقع السيارة على الخريطة، ويظهر بجواره رمز يحمل حرف P، بالإضافة إلى عبارة You parked here، لتتمكن من التعرف على المكان عند العودة.

وعندما ترغب في الوصول إلى سيارتك، ما عليك سوى فتح Google Maps والضغط على علامة موقف السيارة المحفوظة، ثم استخدام خيارات الاتجاهات للوصول إلى الموقع.

مميزات إضافية بعد حفظ مكان السيارة

لا يقتصر الأمر على تسجيل موقع السيارة فقط، إذ يتيح Google Maps إجراء بعض التعديلات على المكان المحفوظ، كما يمكن مشاركة موقع الركن مع شخص آخر.

ويمكن كذلك إضافة ملاحظات تساعدك في تذكر تفاصيل المكان، مثل رقم الطابق أو المنطقة التي تركت فيها السيارة، إلى جانب إمكانية ضبط مؤقت أو تذكير، وهي خاصية قد تكون مفيدة عند استخدام مواقف السيارات الكبيرة أو ترك السيارة لفترة طويلة، مثل مواقف المطارات.

وبعد الوصول إلى السيارة، يمكن حذف الموقع المحفوظ من خلال فتح بطاقة معلومات موقف السيارة والضغط على Clear.

Google Maps يحفظ مكان السيارة تلقائيًا على آيفون

يقدم Google Maps لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad طريقة أخرى لحفظ مكان السيارة، من خلال إمكانية تسجيل الموقع تلقائيًا في بعض الحالات.

وتعمل هذه الخاصية عند توصيل الهاتف بالسيارة باستخدام Bluetooth أو USB أو CarPlay، مع استخدام الهاتف كمصدر للصوت. وبعد فصل الهاتف عن السيارة، يستطيع Google Maps حفظ موقعها تلقائيًا لمدة تصل إلى 48 ساعة، ما لم يتم بدء القيادة من جديد أو حذف الموقع يدويًا.

ويمكن الوصول إلى إعدادات هذه الميزة من داخل تطبيق Google Maps على آيفون، من خلال الضغط على صورة الحساب، ثم اختيار Settings، وبعدها Navigation.

طريقة أخرى لتحديد مكان السيارة على آيفون

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، يمكن تفعيل خيار Let Maps use your motion to save your parking، حيث يستفيد التطبيق من بيانات حركة الهاتف للمساعدة في تحديد وقت مغادرة السيارة وحفظ موقعها.

وتوفر هذه الخاصية حلًا عمليًا للأشخاص الذين لا يرغبون في تسجيل موقع السيارة يدويًا في كل مرة.

راجع إعدادات الموقع على آيفون

لكي يتمكن Google Maps من تحديد موقع السيارة والاستفادة من بعض الخصائص المرتبطة بالموقع، يجب التأكد من أن التطبيق يحصل على صلاحيات الموقع اللازمة.

ويمكن مراجعة إعدادات الموقع على آيفون من خلال الدخول إلى Settings، ثم Privacy & Security، واختيار Location Services، وبعدها البحث عن Google Maps والتأكد من تفعيل صلاحية الموقع المناسبة.