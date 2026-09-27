أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود أزمة بين محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن العديد من الشائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تتحول إلى أزمة حقيقية.

وقال أحمد شوبير، خلال حديثه في برنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار: «البعض بيقول ده عنده محاذير.. لا أنا معنديش محاذير ولا حاجة، وطول عمري سايبها على الله وبعرف أنقي كلامي كويس وبطلع أتكلم».

وأضاف: «إحنا بقينا في مجتمع السوشيال ميديا، بقت مؤثرة جدًا في البعض، وفي ناس بتستخدمها حسب أهدافها، سواء صح أو لأ».

وأوضح شوبير أن بداية القصة تعود إلى 17 نوفمبر 2025، خلال مباراة ودية جمعت منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، قائلًا: «كابتن حسام حسن طلع الشناوي ونزل مصطفى شوبير قبل ركلات الترجيح.. ماليش علاقة مصطفى اتصدى لحاجة بقى ولا حصل إيه».

وتابع: «اتقال إن الشناوي طالع غضبان ومضايق، وطلعت إشاعات كبيرة إن حصلت خناقة بين الشناوي وحسام حسن، وكلام كتير طلع».

وأشار شوبير إلى أن هذه الأحاديث استمرت قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا: «طيب بعدها كانت أمم أفريقيا واتقال إن الشناوي مش هيلعب ومش هيروح».

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على أن ما تردد لم يحدث، قائلًا: «الشناوي كان حارس مصر الأساسي في أمم أفريقيا، والفتنة اللي كانت عايزة تتعمل محصلتش».